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Tarsus'ta Emektar Din Görevlilerine Vefa Programı

Tarsus'ta Emektar Din Görevlilerine Vefa Programı
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Tarsus Müftülüğü, emekli din görevlilerine vefa örneği olarak plaket takdim etti. İlçe Müftüsü Murat Akçay, hizmetlerinin unutulmadığını vurguladı.

Tarsus İlçe Müftülüğünce emektar din görevlilerine vefa örneği gösterilerek plaket taktim edildi.

Tarsus Müftülüğü tarafından, yıllarca görev yaparak emekliye ayrılan imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik anlamlı bir vefa programı düzenlendi. Programda, din hizmetlerine verdikleri uzun soluklu katkılardan dolayı emekli din görevlilerine plaket takdim edildi.

İlçe Müftüsü Murat Akçay, törende yaptığı konuşmada, "Hizmetleriniz asla unutulmaz. Emeğiniz, alın teriniz için sizlere teşekkür ediyor, sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyoruz" dedi.

Program sonunda, emekli din görevlilerine teşekkür plaketleri takdim edilerek hatıra fotoğrafları çektirildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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