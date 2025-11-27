Tarsus'ta 3 Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.A. (56) yönetimindeki 33 ATK 120 plakalı mikser kamyonu ile H.Ç.'nin (51) kullandığı 01 B 8413 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.Ç. ile arkasında bulunan S.Ç.(46) yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

İkinci kaza 82 Evler Mahallesi Türkmenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen S.İ.'ye (63) çarptı. Ağır yaralanan S.İ. Tarsus Devlet Hastanesi'de kaldırıldı.

Üçüncü kaza ise Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil dönüş yaparken motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklenerek kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,