Üye Girişi
Haberler

Tarsus Belediye Başkanı, köyde rahatsızlanan çocuğa müdahale etti

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde köyde aniden rahatsızlanan bir çocuğa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan müdahale etti. Çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de köyde aniden rahatsızlanan çocuğa, o sırada orada bulanan ve aynı zamanda doktor olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan müdahale etti. Çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Rezzak Çalışkan'ın oğlu Bülent Ayaz Çalışkan, oyun oynarken aniden yere yığıldı. Çocuğunun durumunu fark eden Çalışkan, hemen ambulans çağırmak üzere harekete geçti. Tesadüfen aynı köyde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, olayın gerçekleştiği noktaya ulaştığında Rezzak Çalışkan'ın çağrısı üzerine olaydan haberdar oldu. Başkan Bozdoğan, acil duruma anında müdahale ederek hemşire annesi ile birlikte ilk yardımı gerçekleştirdi. Ardından 112 ekiplerine haber verildi ve ambulansın gelmesini beklerken çocuğun durumu daha da kötüleşti.

Başkan Bozdoğan, makam aracını tahsis ederek acil durum ambulansını karşılamak üzere yola çıkarttı. Çocuk, Bozdoğan'ın hızlı müdahalesi ve sağladığı ulaşım ile zamanında ambulansa kavuşturularak sağlık kuruluşuna yetiştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haluk Bozdoğan Mersin Tarsus Çocuk Acil Durum Belediye Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title