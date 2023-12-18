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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan 11 köye ziyarette bulundu

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 11 köye yapmış olduğu ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi ve mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışmalar başlattı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek, mahallelerin eksiklerini gidermek amacıyla 11 köye daha ziyarette bulundu.

Başkan Bozdoğan, Hacıbozan, Nemiroğlu, Ballıca, Kocaköy, Yüksek, Mahmutağa, Yunusoğlu, Tekeliören,  Kamberhöyüğü, Esenler, Konaklar mahallelerinde, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Bozdoğan, başkan yardımcıları ve teknik ekibin bulunduğu heyet ile mahallelerin sorunları yerinde inceledi. Sorunların tespiti ve çözülmesi için belediye ekiplerini çözüm için görevlendirdi.

"HALKIMIN HER DAİM YANI BAŞINDAYIM"

Başkan Bozdoğan, mahalle sakinlerine belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bozdoğan, "Halkımın her daim yanı başındayım. Hiç durmadan, yorulmadan halkımın dertlerini dinleyerek onlara derman oluyorum. Köylerimizin kalkınması, üreticilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yön veren çalışmalara hızla devam edeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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