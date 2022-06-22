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Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçiler bugünlerde tarla ve bahçelerde görev almaya başladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçiler bugünlerde tarla ve bahçelerde görev almaya başladı.

Mevsim gereği tarla ve bahçelerde dikim ve üretim aşamalarında görev alan mevsimlik işçilerini tarlada ziyaret eden Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal etti. Başdirek Mahallesi sakinleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Türkoğlu, ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşların taleplerini dinleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. Mevsimlik işçiler ise bugünlerde tüketim ürünlerinin fiyatının artmasından şikayetçi olup, gündelik çalışma ücretlerinin azlığından şikayetçi oldular. - MALATYA

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