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Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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