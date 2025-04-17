Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Tarkan'ın Acı Günü: Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarkan'ın Acı Günü: Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybederek Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdı ve mezarının başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesinin naaşını omzunda taşıyan Tarkan, mezarının başında beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu'nun naaşı Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.