İstanbul'da Kurban Satış Alanlarında Denetim: 36 Bin Büyükbaş, 32 Bin Küçükbaş Hayvan Sevk Edildi

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bulunan kurban satış alanında denetim gerçekleştirdi. Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "İstanbul'umuzda Kurban Hizmetleri Komisyonu vesilesiyle yaklaşık 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yeri belgelendirilmiş durumda" dedi.

Kurban Bayramı'na son iki gün kala ekiplerin kurbanlık hayvanlara yönelik denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pendik Kurna'da bulunan kurban satış alanında denetim gerçekleştirdi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Yapılan denetimlerde kurbanlık hayvanların kulak küpelerinden, pasaportlarına kadar birçok resmi belge kontrol edildi. Hayvanlarda herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığı da ekipler tarafından incelendi. Denetimlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurbanlık hayvanların küpelerinde bulunan karekodları "Tarım Cebimde" uygulamasına okutarak hayvanların bilgilerini inceledi. Kurban alacak vatandaşları da "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanmaya davet etti.

"Hastalık semptomu taşımadığı belirlenen hayvanların geçişine müsaade ediyoruz"

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüm ekiplerinin halihazırda Kurban Bayramı boyunca sahada görev yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Gerek İstanbul'umuzda gerekse Türkiye'nin diğer illerinde kurban sayısında herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Kurban sayımız fazlasıyla mevcut. Bugün itibariyle de İstanbul'umuza 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde de küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşmiş bulunmaktadır. Halihazırda da özellikle küçükbaş hayvanla ilgili de sevkler devam etmektedir. Malumunuz olduğu üzere bu yıl yılbaşından itibaren önemli bir değişikliğe gittik. Bakanımızın takdirleri ve görevlendirmelerin neticesinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'yla bir dizi görüşmeler yapılarak özellikle Trakya'nın ve Avrupa yakasının şap hastalığından aşılı ari statüsünün devamı niteliğinde ve yine koyun keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge özelliğinin devamı neticesinde bir dizi düzenleme yapıldı. Artık 12 ay boyunca belirli şartları sağlayan hayvanların Avrupa yakasına ve Trakya illerine yetiştirme amacıyla geçişine de müsaade etmekteyiz. Belirli şartlar dedik, karantina sürecini tamamlayacak ve bu süreç sonunda da alınan kan numunelerinin analizi neticesinde herhangi bir hastalık semptomu taşımadığı belirlenen hayvanların geçişine müsaade ediyoruz" dedi.

Yeni düzenlemeyle gerek yetiştiricilerin yıl boyunca emeklerinin daha kıymetli hale gelmesi gerekse vatandaşların kurban vecibelerini yerine getirirken daha uygun şartlarda, daha ekonomik kurbanlıklara erişimi nedeniyle bu yeni düzenlemenin büyük önem taşımakta olduğunu söyleyen Parıldar, "Özellikle 1 Ocak'tan sonra da yetiştirme amacıyla da gerek Trakya'ya gerek Avrupa yakasına hayvan geçişlerimiz oldu. 7 gün 24 saat esaslı olarak denetimlerimiz ve kontrollerimiz devam etmekte. İstanbul'umuzda Kurban Hizmetleri Komisyonu vesilesiyle yaklaşık 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yeri belgelendirilmiş durumda. Bu, şu anlama geliyor, hem kurban satış yerlerinde, kurban kesim yerlerinde gerek hijyen şartlarının yerine getirilmesi gerekse kurban vecibesini gerçekleştirilecek olan vatandaşlarımızın hem ibadetlerini hem insani ihtiyaçlarını da uygun şartlarda karşılayabilecekleri ortamlardan tutun hayvanların refahını sağlayacak besine, yeme erişimlerini, suya erişimlerini en uygun şartlarda yerine getirecek ve temizlik açısından da uygun yerlerin birebir kontrollerinin yapılıp belgelendirilmesi anlamına geliyor ve biraz önce de belirttim, 940'a yakın bu tür geçici kurban satış ve kesim yeri de belgelendirilmiş durumda. Şu anda malumunuz, Pendik ilçemizde yine bir kurban pazarındayız ve bu pazarda bin 800 büyükbaş hayvan kapasitesi ve 900 de küçükbaş hayvan kapasitesi mevcut. Halihazırda da yaklaşık bin 700'e yakın büyükbaş hayvanın ve yine 700'e yakın da küçükbaş hayvanın burada satışa sunulduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Denetimlerde özellikle hayvanların kulaklarında bulunan ve tanımlama sisteminde önemli bir yer tutuğunu belirten Parıldar, şunları söyledi:

"Kulak küpelerinden başlayarak pasaport bilgilerine, veteriner sağlık raporlarına kadar tüm hususları kontrol edeceğiz. Diğer taraftan hayvan refahının da ön plana alındığı, hasta olabilecek hayvanların da karantinaya alınarak bulaşıcı hastalıkların, hayvansal hastalıkların yayılımını da önleme adına tedbirlerin alındığını da yerinde müşahede edeceğiz. Bu işletmemizde, bu pazarımızda halihazırda iki de kesimhane var. Yaklaşık 500 kapasiteli. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kurbanını burada kesecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbirler alınmış durumda. Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla bayram boyunca da 7 gün 24 saat esaslı olarak hem hayvan pazarlarımızda hem geçici kesim ve satış yerlerinde hem de bütün gıda işletmelerinde denetim faaliyetlerimiz devam edecek."

Kurban satıcısı Yüksel Aktaş ise Erzurum'dan 2 tır hayvan getirdiklerini belirterek, "Tüm hayvanlarımızı sattık, bir hayvanımız kaldı. Satışlar genel olarak iyiydi, çok sık denetimler yapıldı" dedi.

Öte yandan, kurban satışlarında yapılan pazarlıklara da katılan Parıldar, tarafların anlaşmasına yardımcı oldu. Ortaya renkli görüntüler çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı