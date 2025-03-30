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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da Bayram Namazı Kıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da Bayram Namazı Kıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde bayram namazı kıldı ve sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yumaklı, il protokolüyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Şeyh Şabanı Veli Camiinde kıldığı bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle birlikte Ramazan Bayramı namazı için Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne geldi. Burada bayram namazını eda eden Bakan Yumaklı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Yumaklı, ardından Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, Orman Bölge Müdürlüğünde de personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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