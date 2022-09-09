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Tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Yerel Haberler

Tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturduMARDİN Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı çevrede görsel şölen oluşturdu.

Tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

MARDİN Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı çevrede görsel şölen oluşturdu.

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi mısır sulaması yaptığı sırada sulama borusu patladı. Metrelerce havaya fışkıran su ve güneş ışığının da vurmasıyla gökkuşağı oluştu. Oluşan gökkuşağı oradan geçen vatandaşların dikkatini çekerken, çevrede görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Yerel

Mazıdağı Mardin Yerel Haberler

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