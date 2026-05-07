Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, şehrin tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Tarihi Ulu Camii’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılım sağladığı törende; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Vakıflar Haftası Kutlama programından Tarihi Ulu Camii’nin resmi açılış törenine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehir protokolü tarafından dualar eşliğinde kurdele kesildi ve Tarihi Ulu Camii resmen yeniden ibadete açıldı.

VALİ ÜNLÜER: “ULU CAMİİ BU ŞEHİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Açılış töreninde konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, “Şehrimiz için son derece önemli bir eseri Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı bağlantı ile katılımı ile açtık. Ulu Camii’nin bu şehir ve ülkemiz için çok önemi var. İstiklal mücadelesi bu şehirden başladı ve şehirde asıl konuların tartışıldığı mekân da Ulu Camii. Depremden hemen sonra buranın tekrardan hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalı ile çalışmaları başlattık. Aslına en uygun şekilde restore edildi. Büyükşehir Belediyemizin de meydan projesi var. O meydanla da camimiz bu projeye uygun hale gelecek. Halkımızın eski günlerdeki gibi kullandığı haline gelmiş olacak” dedi.

BAŞKAN GÖRGEL: “ULU CAMİİ ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin en önemli tarihi eserinden biri olan Ulu Camii’mizin bugün resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirdik. Hem Millî Mücadele dönemimizde hem de sonrasında şehrin en önemli ve en simgesel yapısı. Depremde çok büyük zarar görmüştü ama depremden sonra yapılan çalışma ile aslına en uygun hale getirilmiş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyorum. Burada çok ciddi çalışma yaptılar ve Ulu Camii’miz aslına dönmüş oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI GÜL: “KADİM BİR ESER”

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Bu eser Kahramanmaraş için kadim bir eser, şanlı tarihimizde önemli anlara da tanıklık etmiş bir cami. Burası Bayrak olayının da yaşandığı mekân. Yeniden ibadete açılan camimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Haber: Mehmet Güngördü