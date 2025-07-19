Tarihi Süngü Aile Yadigarı Olarak Toruna Miras Kalacak

Hatay'da yaşayan Hurşit Yıldız, dedesinin savaşta hayatta kalmak için kullandığı 170 yıllık süngüye gözü gibi koruyor. Manevi değeri olan süngüyü satmak istemediğini söyleyen Yıldız, tarihi süngüyü üniversite eğitimi gören torununa miras bırakmaya hazırlanıyor.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Hurşit Yıldız'a ailesinin en kıymetli yadigarı olan tarihi 170 yıllık süngü kaldı. Dedesinin farklı cephelerde savaşmak için ve yaşam mücadelesinde kullandığı süngüyü özenle koruyan Yıldız, ailesinin hatırasına gözü gibi bakıyor. Ata mirası süngüyü müzeye götüren Yıldız, süngünün Almanya menşeli olduğu ve birebir aynısının müzede de sergilendiğini öğrendi. Bir dönemin tanığı olan süngüyü satmak istemediğini belirten Yıldız, torunlarına miras bırakacağını söyledi.

"Bu süngüyü üniversite okuyan bir torunuma miras bırakacağım"

Süngünün dedesi tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında kullanıldığını anlatan Yıldız, "Dedem Osman Paşa ile birlikte Tuna Cephesi'nde savaşmış. Çanakkale'ye gitmeden önce Yunan askerlerini denize döktüklerini anlatırdı. Bu süngüyü de askeriyeden getirmiş, çok kez kullandığını söylerdi. 'Kaç tane Yunanlının bağırsağını çıkardım oğlum' derdi bana. Ben de bunu bir hatıra olarak sakladım. Süngüyü müzeye bırakmak istemedim ve uzmanların da herhangi bir sakınca olmadığını belirtti. Müzede görevli personel, süngünün aynısının orada da olduğunu ve bunu evde saklamamda bir problem olmadığını söyledi. Ben de eve getirdim ve dikkatlice saklıyorum. Bu süngüyü üniversite okuyan bir torunuma miras bırakacağım, ona söz verdim. Satmak gibi bir niyetim yok. Bu aile yadigarı nesilden nesile aktarılmalı" şeklinde konuştu. - HATAY