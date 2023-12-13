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Tarihi Selimiye Konak Restorasyonu Tamamlandı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihi Selimiye Konak'ı aslına uygun bir şekilde restore ederek hizmete açtı. Konak, şehrin kültürel mirasının önemli bir örneğini oluşturuyor.

Tarihi konak restorasyon çalışmasından sonra açıldı

Başkan Güler: "Şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Burada göz nuru var, tarihin değerleri var. Bunları bir mücevher hassasiyetiyle işledik ve bu güzel eser ortaya çıktı. Hayırlı olsun"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserleri restore ederek geleceğe kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bir çok tarihi cami, çeşme, anıt gibi bir çok eseri restore ederek geleceğe kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi ev ve konakları da aslına uygun restore ediyor. Bunlardan biri olan Altınordu Selimiye Mahallesi'nde bulanan Selimiye Konak, titiz ve hassas bir şekilde aylar sürer restorasyon çalışmasından sonra açıldı.

19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve 2013 yılında kamulaştırılan Köymen ailesine ait konak Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği YİKOB Başkanlığının da desteğiyle restore edildi. Yaklaşık 512 metrekare arsada 172 metrekare kapalı alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen konak Ordu tarihinin ve kültürel mirasının tipik örneğini oluşturuyor.

"Burası yeni sanatkarların doğacağı bir kültür merkezi olacak"

Açılış programında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesine kazandırılan eserin hayırlı olmasını dileyerek restorasyonda emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler sadece yol ve alt yapı yapmazlar. Üst yapı da yaparlar bunun en önemli örneklerinden birisi de kültür ve sanat faaliyetleridir. Bu çalışmalar hem bizi geçmişimizle birleştiriyor güzel bir köprü oluşturuyor hem de gelecek için projeksiyon yapılmasını sağlıyor. Bu bakımdan burası 19. yüzyılda bizim Orduluların Ferhat Ağa diye bahsettiği Selimiye Mahallesi'nde Köymen ailesinin oluşturduğu güzel bir konak. Ordu'daki bütün bu binaları teker teker hizmete açıyoruz. Böylece şehrimizi aynı zamanda geleceğe taşıyoruz. İkinci yüzyıl kültürel faaliyetlerde çok daha renkli ve güçlü olacak. Altınordu ilçemizin güzel eserlerinden bir tanesi olacak. Burada göz nuru var, tarihin değerleri var. Bunları bir mücevher hassasiyetiyle işledik ve bu güzel eser ortaya çıktı. Hayırlı olsun diyerek emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burası yeni sanatkarların doğacağı bir kültür merkezi olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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