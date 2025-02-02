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Tarihi Malabadi Köprüsü'nde Piknik Keyfi

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Batman ve Diyarbakır'da yarıyıl tatilinin son gününde güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, tarihi Malabadi Köprüsü çevresinde piknik yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Batman ve Diyarbakır'da yarıyıl tatilinin son gününde güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, tarihi Malabadi Köprüsü çevresindeki parkta piknik yaptı.

Birçok bölgede soğuk hava etkili olurken, Güneydoğu'da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu Batman ve Diyarbakır'da vatandaşlar, 15 günlük yarıyıl tatilinin son gününü UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü'ne giderek, gölgesinde kurdukları sofralarda piknik yaparak geçirdi.

Tatilin son gününde torununu tarihi köprüde gezdirmeye getirdiğini belirten Mehmet Alper, "Batman'dan buraya geldik. Türkiye'de böyle güzel bir yer bulamayız. Bu köprü çok eski. tarihi bir köprüdür. Buranın insanları da çok iyidir. Bu insanlardan kötülük gelmez. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Geçtiğimiz yıllar bu vakitler çok soğuk geçiyordu. Bu yıl havalar çok güzel. İlkbaharda da bu kadar sıcak olmazdı. Biz de tatilin son günü dolayısıyla buraya geldik. Yarın okullar açılıyor. Burası çok kalabalık oldu. Ben de torunumu getirdim. Herkesin buraya gelip bu köprüyü görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Köprüye gelen yerli ve yabancı turistlere yöreye has türküler söyleyerek hoş vakit geçirmelerine katkı sağlamaya çalışan Malabadi köyü gençlerinden Emrullah Eker, Malabdi Köprüsü'nde kabalık bir hafa sonu yaşandığını ifade etti. Malabadi Köprüsü'nün dünyanın en uzun taş kemerli köprüsü olduğunu belirten Eker, "Bu köprü tarihi bir köprüdür. 150 metre uzunluğu ve 7 metre genişliğiyle dünyanın en uzun kaş kemerli köprüsüdür. Bu köprüde iki oda var. 40 kişinin sığabileceği bu odalar, eskiden kervanlar geçerken kalıp dinlendiği odalardır. Biz de burada müzik söyleyerek insanları eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Tarihi köprünün gölgesinde piknik yapan vatandaşlar, tarihi köprüyü gezerek bol bol fotoğraf çekildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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