TAPSİAD Başkanı Balcıoğlu'ndan Yangınlarla Mücadele Uyarısı

TAPSİAD Başkanı Balcıoğlu'ndan Yangınlarla Mücadele Uyarısı
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TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, yangınlara yönelik cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, anız yakma ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların felaketlere yol açtığını belirtti.

Tüm Ahşap-Ambalaj Palet Sanayici İş İnsanları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, kasıtlı ve ihmalkar davranışlara karşı cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, özellikle yaz aylarında sıkça görülen anız yakma ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların felaketlere yol açtığını belirterek, mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığını söyledi. Akın Balcıoğlu, "Bir sigara izmariti, bir cam şişe ya da anız ateşi binlerce hektarlık alanı yok edebiliyor. Bu tür ihmaller ve kasıtlı yakmalar için uygulanan cezalar, yangınların gerçek bedelini karşılamıyor. Kanunlar, caydırıcı olmalı. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması sağlanmalı. Ayrıca yollara ya da sokaklara sigara izmariti ve çöp atanlara yönelik yasak ve cezalar da artırılmalı, bu alışkanlıkların önüne geçilmeli" dedi.

Yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden orman işçileri ve itfaiye personeline Allah'tan rahmet dileyen Balcıoğlu, "Bu ülkenin akciğerlerini korumak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlara minnettarız. Onların fedakarlıkları, ormanlarımızın değerini bir kez daha hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Akın Balcıoğlu, yangınlarla mücadelenin yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek,"Yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce önlem almak zorundayız. Vatandaşların bilinçlenmesi, yerel yönetimlerin önleyici tedbirleri ve caydırıcı cezalar, bu felaketlerin önüne geçmenin tek yoludur" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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