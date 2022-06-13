Tanıştıkları zirve nikah masaları oldu

Antalya'da yaşayan dağcı genç çiftin nikah masası, tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesi oldu. 2,5 saatlik yürüyüşün ardından nikahları kıyılan çiftin zirvedeki organizasyonunun havadan görüntüsü ise tabloyu andırdı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen Oğuz Öztürk ile Sema Doğan Öztürk, 2 yıl önce Hisarçandır Çalbalı Dağı Zirvesi'nde düzenlenen bir yürüyüşte tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirmeye karar veren çift, nikah yeri olarak ise ilginç bir yeri seçti. Genç çift, tanıştıkları bin 650 rakımlı Çalbalı Dağı Zirvesi'nde nikahlarını kıydırmaya karar verdi. Önce nikah memurunu bulan ikili, daha sonra durumu arkadaşlarıyla paylaştı ve 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Antalya'yı kuşbakışı bir noktada nikahları kıyılan çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Hava bulutlu olmasına rağmen manzara eşliğinde kıyılan nikah, havadan Ozan Kuşcu tarafından görüntülendi.

"Zirvede tanıştık ve evlendik"

Kamu personeli ve profesyonel dağcı Sema Doğan Öztürk, çocukluk hayali olan dağcılığı yapmaya başladığını ve bu sporun kendisine hayatının aşkını da tanımasına vesile olduğunu bildirdi.

Eşiyle 2 yıl önce bin 650 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Sema Doğan Öztürk, "Yaklaşık 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Nikah memurumuz da bizimle geldi. Zirvede nikahımız kıyıldı. Sislerin arasında nikahımız kıyıldı, çok güzel bir ortamdı. Tanıştığımız yer hayatlarımızı birleştirdiğimiz yerde oldu" dedi. Eşinin de kendisi gibi sporcu bir kimliği olduğunu dile getiren Doğan Öztürk, dağcılığı bırakmayacaklarını, faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

"Tanıştığımız zirvede nikahımız kıyıldı"

Esnaflık yapan Oğuz Öztürk, kendileri için çok özel bir günü geride bıraktıklarını belirterek, tanıştıkları yerde nikahlarının kıyıldığını ifade etti. Eşiyle 2 yıl önce bir faaliyette Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Öztürk, "Aynı zirvede nikahımızı kıydırmak bizim için mutluluk vericiydi. 20'ye yakın misafirimiz bizimleydi. Dağın zirvesinde güzel bir organizasyon oldu. Unutulmaz bir an yaşadık. Bin 650 metrede Antalya manzaralı bir yerde oldu etkinliğimiz. Keyifli bir rota oldu. Bulut olduğu için sisler oldu, yoksa Antalya manzaralı bir nikah olacaktı" diye konuştu.

"Özel günlerimiz dağlarda olacak"

Bir dağın zirvesinde nikah kıydırmanın hayalinde bile olmadığına değinen Öztürk, "Ama eşim bu konuda farklı düşündü ve güzel oldu. Bizim için çok anlamlı ve mutluluk vericiydi. Hayatımın aşkı ile orada tanışmam ve aynı yerde nikahımızın kıyılması bizim için unutulmaz bir anı oldu. İkimiz de dağcılığa gönül vermiş çiftiz. Özel yıl dönümlerimizde dağlarda olacağız" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel