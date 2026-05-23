Şarkıcı Tan Taşçı yüzüne parlayan alevden son anda kurtuldu

Şarkıcı Tan Taşçı'nın İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda verdiği konserde sahne efektlerinin kontrolden çıkması nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Alev efektlerinin aniden yüzüne doğru yükselmesi üzerine refleksle geri çekilen sanatçının yaşadığı panik anları, seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen konserde meydana geldi. Şarkıcı Tan Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti. Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı