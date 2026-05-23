Haberler

İstanbul'dan Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için gidiyorlardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda bir çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aile İstanbul'dan Trabzon'a bayram tatili için gidiyordu.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonrasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi ile yaralı 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Ailenin İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen Ali Yıldız (45) 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan sürücü Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan aynı aileden Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7) Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'ndaki hastanelerde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı

Hayalet vatandaş skandalı patladı: Tam 30 yıl başkası olarak yaşadı
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Annesinin 'daha güvenli' diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

Annesinin "güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

Polemik yaratan görüntü!