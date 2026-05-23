Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

EuroLeague Final-Four için Atina’da bulunan Alperen Şengün, canlı yayın sırasında Yunan taraftarların provokasyonuna maruz kaldı. Milli basketbolcuya su fırlatılırken hakaret içerikli tezahüratlar da yapıldı.

EuroLeague Final-Four organizasyonu için Atina’da bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün, Yunan taraftarların provokatif tavrıyla karşı karşıya kaldı.

CANLI YAYIN SIRASINDA HEDEF ALINDI

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Final-Four heyecanını yerinde takip etmek için Yunanistan’a gitti. Canlı yayında röportaj verdiği sırada bazı Yunan taraftarlar taşkınlık çıkardı.

SU FIRLATTILAR

Yunan bayrakları açan taraftar grubu, Alperen Şengün’e doğru su fırlattı. Yaşananlar sırasında canlı yayın kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

HAKARETLER ETTİLER

Olay yalnızca su fırlatılmasıyla sınırlı kalmadı. Bazı taraftarların milli basketbolcuya yönelik küfür ve hakaret içeren söylemlerde bulunduğu belirtildi.

ALPEREN SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Yaşanan provokasyona rağmen Alperen Şengün’ün sakinliğini koruduğu görüldü. Milli basketbolcu röportajına devam ederek herhangi bir karşılık vermedi.

TEPKİLER GELDİ

Olay sonrası basketbolseverler yaşananlara tepki gösterdi. EuroLeague yönetimine ve organizasyon yetkililerine saldırgan taraftarlarla ilgili yaptırım çağrıları yapıldı. EuroLeague Final-Four organizasyonu Atina’da büyük heyecana sahne olurken yaşanan olay spor kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Alperen Şengün’ün profesyonel tavrı ise takdir topladı.

