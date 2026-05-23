Haberler

Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba diyalog: Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gelişi sırasında Rambo Okan’ın, “Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı, kurbanın olayım sen gel” sözleri dikkat çekti. Rambo Okan’ın Safi’nin yanağını okşadığı anlar da kameralara yansıdı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısına meşaleler eşliğinde geldi. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çekti.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Başkanlık seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Safi’nin tesise gelişi sırasında meşaleler yakıldı.

RAMBO OKAN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı Rambo Okan da Hakan Safi’ye destek verdi. Rambo Okan’ın, Hakan Safi’nin yanağını okşadığı anlar dikkat çekti.

“20 SENE ANAMI AĞLATTI”

Rambo Okan, “Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı, ben seni istiyorum başkanım. Kurbanın olayım sen gel” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Hakan Safi ise, “Ben de seni istiyorum” cevabını verdi.

“BAŞKANIM NE OLUR SEN GEL”

Rambo Okan daha sonra, “Başkanım ne olur sen gel ya!” diyerek desteğini sürdürdü. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çeken anlardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Paraya para demiyor, 30 sanide servet kazanıyor
Bakan Gürlek'in 'olayı çözecek kişi' dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı

Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği isim böyle yakalandı
Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi

Hastane de bunu yaparsa! Kesilen ceza miktarı inanılmaz
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü