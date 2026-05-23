Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba diyalog: Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gelişi sırasında Rambo Okan’ın, “Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı, kurbanın olayım sen gel” sözleri dikkat çekti. Rambo Okan’ın Safi’nin yanağını okşadığı anlar da kameralara yansıdı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısına meşaleler eşliğinde geldi. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çekti.
MEŞALELERLE KARŞILANDI
Başkanlık seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Safi’nin tesise gelişi sırasında meşaleler yakıldı.
RAMBO OKAN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı Rambo Okan da Hakan Safi’ye destek verdi. Rambo Okan’ın, Hakan Safi’nin yanağını okşadığı anlar dikkat çekti.
“20 SENE ANAMI AĞLATTI”
Rambo Okan, “Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı, ben seni istiyorum başkanım. Kurbanın olayım sen gel” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Hakan Safi ise, “Ben de seni istiyorum” cevabını verdi.
“BAŞKANIM NE OLUR SEN GEL”
Rambo Okan daha sonra, “Başkanım ne olur sen gel ya!” diyerek desteğini sürdürdü. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çeken anlardan biri oldu.