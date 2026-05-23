Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba diyalog: Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısına meşaleler eşliğinde geldi. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çekti.

Başkanlık seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Safi’nin tesise gelişi sırasında meşaleler yakıldı.

Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı Rambo Okan da Hakan Safi’ye destek verdi. Rambo Okan’ın, Hakan Safi’nin yanağını okşadığı anlar dikkat çekti.

Rambo Okan, “Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı, ben seni istiyorum başkanım. Kurbanın olayım sen gel” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Hakan Safi ise, “Ben de seni istiyorum” cevabını verdi.

Rambo Okan daha sonra, “Başkanım ne olur sen gel ya!” diyerek desteğini sürdürdü. Toplantı öncesinde yaşanan diyalog dikkat çeken anlardan biri oldu.