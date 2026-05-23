İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Tatlıses, sağlık durumunun ardından yaptığı vasiyet açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

“VASİYETİMİ HAZIRLADIM”

İbrahim Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce yaptığı açıklamada mirasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Usta sanatçı açıklamasında şu sözlere yer vermişti: "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kuruş yok çocuklara. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım.”

SON GÖRÜNTÜSÜ ÜZDÜ

Tedavi sürecinin ardından Tatlıses’in yeni fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan karelerde ünlü sanatçının ciddi şekilde kilo verdiği görüldü. Yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarının beyazlaması da dikkat çekti.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Tatlıses’in son görüntülerinin ardından hayranları sanatçı için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaştı.

