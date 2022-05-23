Kaş'ta düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sona erdi - Haberler

Kaş ilçesinde Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından birincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi tamamlandı.

Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde Kaş Kültür Evi'nde gerçekleşen kongrenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçenin kültürel ve sanatsal anlamda birçok faaliyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yerel idareler anlamında ilçeye hizmet etmekle görevli olduklarını belirten Ulutaş, "Aynı zamanda şehrin yaşaması için sanatsal, kültürel ve bilimsel olarak da kendimizi geliştirmek, yenilemek lazım." dedi.

Kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ulutaş, şunları söyledi:

"Kaş'ın bu kongre için doğası, dokusu, zemini uygun. Standartlarımızı daha da yükselterek, daha büyük kongrelere ve faaliyetlere zemin hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah kültür merkezimizi tamamlayacağız. Burada büyük bir meydan çalışmamız var, kongrelerin yapılabileceği büyük salonlar yapacağız. Sonrasında ilçemizde kongre turizmi bu tür toplu faaliyetlere imkan sağlayacak."

Kongre Başkanı ve TAM Genel Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz ise Merkezin bu yılın başında tüm toplumsal meseleleri analiz etmek, anlamak ve anlatmak amacıyla bir grup akademisyen tarafından hukuki olarak, dernek statüsünde kurulduğunu ifade etti.

Belirlenen hedef doğrultusunda çok kısa sürede TAM Akademi adıyla uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi kurduklarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk sayısı mayıs ayı sonunda yayınlanacak e-dergimiz, sosyal bilimlerin her alanında bilimsel çalışmalara yer verecek. Aynı zamanda Türkçenin bilim dili olmasına katkı sunmak amacıyla kurulan dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizce olacak. Elektronik ortamda bilimsel ölçütlere uygun olarak yayınlanacak dergimize, bilimsel makale kabulü devam ediyor TAM'ın amaçları doğrultusunda her yıl sosyal bilimler kongreleri düzenlemek istiyoruz. Bu misyonumuzu ülkemizin cennet köşelerinden birinde, Antalya'nın Kaş ilçesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Ulutaş'a, etkinliğe verdiği destekleri dolayısıyla Kongre Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Gökmen tarafından plaket takdim edildi.

Kongreye, 50'ye yakın dinleyici çevirim içi ve fiziki olarak katıldı. Kongrede, 60 bilim insanı Türkçe ve İngilizce 43 bildiri sundu, 5-6 kişilik gruplar halinde düzenlen oturumlarda görüş alışverişinde bulundu.