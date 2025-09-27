Haberler

Talihsiz Olaydan Sonra ODTÜ'ye Öğretim Görevlisi Olarak Döndü

Talihsiz Olaydan Sonra ODTÜ'ye Öğretim Görevlisi Olarak Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tireli lastik tamircisi Orhancan Ayhan, rehabilitasyon sürecinde yaşadığı talihsizliğe rağmen hayallerine ulaşmayı başardı. ODTÜ'ye öğrenci olarak giremese de, yıllar sonra akademik kariyer hedeflerine ulaşarak üniversiteye öğretim görevlisi olarak kabul edildi.

Bir zamanlar rehber öğretmeninin yaptığı bir hata yüzünden hayalini kurduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) yerleşemeyen Tireli lastik tamircisi Orhancan Ayhan, yıllar sonra aynı üniversiteye öğretim görevlisi olarak kabul edilerek ilham verici bir başarı hikayesine imza attı.

Lastik tamirciliği yaparak geçimini sağlarken bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanan Orhancan Ayhan'ın hayatı, tercih döneminde yaşanan talihsiz bir olayla bambaşka bir yöne evrildi. Yüksek bir puan alarak ODTÜ'ye girmeye hak kazanan Ayhan, rehber öğretmeninin tercih listesini onaylamayı unutması nedeniyle hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Ancak bu talihsizlik, Ayhan'ın azmini ve kararlılığını kıramadı. Pes etmeyen genç adam, bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Ayhan, akademik kariyer hedefini bir adım öteye taşıyarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayan Ayhan'ın aklında ise her zaman bir gün ODTÜ'de olmak vardı.

Yüksek lisansının ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Orhancan Ayhan, bu kez öğrenci olarak değil, bir akademisyen olarak ODTÜ'nün kapısını çaldı. Yaptığı başvuruyla ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak kabul edilen Ayhan, yıllar önce bir hata nedeniyle giremediği üniversiteye, azmi ve başarısıyla ders vermek için geri döndü.

"Hedefim hep bir gün ODTÜ'de olmaktı"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, yaşadığı zorlu sürece rağmen hayallerinden asla vazgeçmediğini belirtti. Ayhan, "O gün yaşadığım hayal kırıklığı, beni daha da kamçıladı. Eğitim hayatım boyunca hedefim hep bir gün ODTÜ'de olmaktı. Öğrenci olarak nasip olmadı ama bugün bir öğretim görevlisi olarak bu kutsal çatı altında bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gençlere tavsiyem, ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 369 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.