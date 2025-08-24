Taksim Meydanı'nda Sağanak Yağışın Ardından Güneşli Hava

Güncelleme:
İstanbul Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre içerisinde yerini güneşli havaya bıraktı. Yağış sonrası bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Taksim Meydanı'nda etkili olan sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli yağışın ilerleyen dakikalarda yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın ardından meydanda bulunan bazı vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek güneşli havanın tadını çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
