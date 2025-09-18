Haberler

Taksim Meydanı'nda Kısa Süreli Sağanak Yağış

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim Meydanı'nda aniden bastıran sağanak yağış, turistler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, diğerleri yağmurdan hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra hava tekrar güneşli hale geldi.

Taksim Meydanı'nda kısa süreli sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Yağışın ilerleyen dakikalarında yağış yerini güneşli havaya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Baba Vanga'dan 2026 için ürküten kehanet: Dev gemi atmosfere girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.