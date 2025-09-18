Taksim Meydanı'nda Kısa Süreli Sağanak Yağış
İstanbul Taksim Meydanı'nda kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Yağışın ilerleyen dakikalarında yağış yerini güneşli havaya bıraktı. - İSTANBUL
