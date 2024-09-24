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Taksim'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: 15 Bin Lira Ceza

Taksim'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: 15 Bin Lira Ceza
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İstanbul Taksim Meydanı'nda, yaya yolu üzerinde motosikletle seyreden sürücülere yapılan denetimlerde 10 sürücüye toplam 15 bin 60 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde motosikletle seyreden sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 10 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506 liradan toplamda 15 bin 60 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde motorize ekipler meydanda ring atarak yaya yoluna giriş yapan motor sürücülerini tespit etmeye çalıştı. Yaya yoluna giriş yaptığı tespit edilen 10 motosiklet sürücüsü durdurularak uyarıların yapılması ve ceza işlemleri için sabit bekleyen ekiplerin bulunduğu noktaya getirildi.

Sürücülere toplam 15 bin 60 lira para cezası kesildi

Gerçekleştirilen denetimde, 10 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506'şar liradan toplamda 15 bin 60 lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen sürücüler yapılan işlemler sonrası motorları ile denetim noktasından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Taksim Meydanı Motosiklet istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Taksim trafik Yerel

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