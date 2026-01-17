Taksici trafiği yoğun buldu, aldığı yolcuyu tekrar indirdi

Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksi sürücüsünün, aracına aldığı 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek yolculuğu kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edildi. Araca binen yolculardan 2'sinin engelli olduğu öğrenilirken, yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM önünde bekleyen 34 TGV 83 plakalı taksi sürücüsü, trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yolcuları götürmek istemedi. Yolcuların farklı bir noktaya gideceklerini söylemesi üzerine yolculuğu kabul eden sürücü, bu kez araçta 4 kişi olduğunu fark edince yolculuğu iptal ederek yolcuları taksiden indirdi. Yolculardan 2'sinin engelli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdiği öğrenilirken, mağdur yolculardan biri yaşadıklarını, "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı" sözleriyle anlattı. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar da taksi sürücüsünün tutumuna tepki gösterdi.

"Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı"

Yolculardan Ufuk Ünal, kendisi de dahil 2 kişinin engelli olduklarını belirtmelerine rağmen taksicinin ısrarla araca almadığını dile getirerek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Ailemle birlikte Ataşehir'de bulunan bir AVM'den çıktık. Hava çok soğuk ve aşırı yağmur yağıyordu, biz de taksi bulmaya çalıştık. İlk bulduğumuz taksici çalışmadığını söyledi, ikinci bulduğumuz ise "'Bağdat Caddesi yönü mü?' dedi, 'Hayır İçerenköy yönü' dedim. Ancak ailemde ben de dahil engelli bireyler olduğu için taksi şoförü beni ilk başta tek sanarak arabaya aldı. Daha sonra taksiye babam bindi, o binince 'Sizden mi?' diye sordu ben de 'Evet 4 kişiyiz' dedim. Taksi şoförü de bunun üzerine, 'Arabadan inin, sizi alamam' dedi. Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı ve arkasını dönüp bastı gitti. Gözlüğüm sayesinde videosunu çekmiştim, yani bizden kaynaklı herhangi bir şey söz konusu değildi. 153'ü aradık, gerekli şikayetlerde bulunduk. Zaten 40 dakikaya yakın taksi bekledik ve hava yağışlı olunca nedense İstanbul trafiği hep böyle; taksiciler kesinlikle bizi almak istemiyor. Bundan kaynaklı da mağduriyet yaşadık." - İSTANBUL