Tahran'da İsrail ile Ateşkesi Kutlamak İçin Büyük Gösteri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, İsrail ile 12 günlük karşılıklı saldırılar sonrası varılan ateşkesi kutlamak amacıyla sokaklara döküldü. Gösterilerde İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşındı.

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, İsrail ile 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından varılan ateşkesi için zafer kutlaması yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, İsrail ile 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından varılan ateşkesi kutlamak için sokaklara indi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen zafer kutlamalarında, İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşındı.

Göstericiler, "Cezalandırma devam ediyor", "İran kazandı", "Liderimizin arkasındayız", "Nükleer silah hakkımız" ve "Biz savaşmayı bilen bir milletiz" sloganları attı. İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'na destek mesajlarının öne çıktığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Siyonist rejim yok olacak", "Liderime canım feda" ve "Taviz yok" yazılı pankartlar taşındı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı

Galatasaraylı yıldıza ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.