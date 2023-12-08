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T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Aksadı

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T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler aksadı. Ring hizmeti veren otobüslerin de sık aralıklarla geçmemesi nedeniyle soğuk havada bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler aksadı. Ring hizmeti veren otobüslerin de sık aralıklarla geçmemesi nedeniyle soğuk havada bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü- Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü açıklandı. Akşam saatlerinde evlerine dönen vatandaşlar arıza nedeniyle zor anlar yaşarken, sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz ring otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu. Sefer sayısı sık olmayan otobüsler nedeniyle duraklarda kuyruk oluşurken, vatandaşların mağduriyeti kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metro İstanbul Ayvansaray Eminönü Ulaşım İstanbul Yerel Güncel Haberler

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