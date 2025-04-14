Suzan Teyze'ye Emniyetten Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Suzan Teyze'ye emniyetten doğum günü sürprizi

ERZİNCAN - Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini doğum gününe davet eden Suzan teyzeye ekipler sürpriz yaptı. Davet üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Suzan teyzeyi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü haber merkezini arayarak polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde polislerle beraber olmak istediğini belirten Suzan Teyze'nin talebi geri çevrilmedi.

Ekipler, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Kutlamada pasta kesildi, ardından Suzan teyze ile hatıra fotoğrafı çekildi.