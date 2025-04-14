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Suzan Teyze'ye Emniyetten Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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Erzincan'da polis ekipleri, doğum gününde kendilerini yanına davet eden Suzan Teyze'yi evinde ziyaret ederek sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Pasta kesilen kutlamada hatıra fotoğrafları çekildi.

Suzan Teyze'ye emniyetten doğum günü sürprizi

ERZİNCAN - Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini doğum gününe davet eden Suzan teyzeye ekipler sürpriz yaptı. Davet üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Suzan teyzeyi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü haber merkezini arayarak polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde polislerle beraber olmak istediğini belirten Suzan Teyze'nin talebi geri çevrilmedi.

Ekipler, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Kutlamada pasta kesildi, ardından Suzan teyze ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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