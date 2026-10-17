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Suudi koalisyonu, Sada'da Husilerin iki balistik füze rampasını imha etti.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Sada vilayetinde Husilere ait iki balistik füze rampasını imha ettiklerini açıkladı. Açıklama, El-Mesire'nin Sada'nın doğusuna iki hava saldırısı düzenlendiğini bildirmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Sada vilayetinde bulunan Husilere ait iki balistik füze rampasını imha ettiklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetinde bulunan Husilere ait iki balistik füze rampasını imha ettiklerini duyurdu. Açıklamanın, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun Sada'nın doğusuna iki Suudi hava saldırısı düzenlendiğini bildirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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