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Suudi koalisyon sözcüsü Husilerin Riyad'a füze attığını, füzenin önlendiğini duyurdu

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Suudi koalisyon sözcüsü el-Maliki, Husilerin Riyad yönüne balistik füze fırlattığını, füzenin önlenip imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, Sana'da Husilere ait 2 balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini, birinin Riyad'ı hedef alan saldırıda kullanıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Riyad yönüne bir balistik füze fırlattığını duyurarak, "Söz konusu füze önlenmiş ve imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Riyad yönüne bir balistik füze fırlattığını açıklayarak, "Söz konusu füze önlenmiş ve imha edilmiştir" dedi.

"Husilere ait 2 balistik füze fırlatma platformu imha edildi"

El-Maliki ayrıca Yemen'in Sana kentinde bulunan Husilere ait 2 balistik füze fırlatma platformunu düzenledikleri saldırılarla imha ettiklerini bildirdi. Bu platformlardan birinin Riyad'ı hedef alan saldırıda kullanıldığını aktaran el-Maliki, "Terörist Husi milislerinin balistik füze ağını çökertmeye yönelik operasyonlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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