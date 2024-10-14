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Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara'da

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara'da
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Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Turki bin Bandar bin Abdülaziz Al Saud, Ankara'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret ederek Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Turki bin Bandar bin Abdülaziz Al Saud, Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Turki bin Bandar bin Abdülaziz Al Saud, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Korgeneral Al Saud, ziyaretinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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