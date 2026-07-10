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Suudi Arabistan'da yaklaşık 40 yıldır mahsur kalan Ali Baybaş'ın Türkiye'ye doğru yola çıktı

Suudi Arabistan'da yaklaşık 40 yıldır mahsur kalan Ali Baybaş'ın Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Suudi Arabistan'da hukuki bir nedenle 40 yıldır yurtdışı çıkış yasağı bulunan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'nin girişimleriyle yasağın kaldırılmasının ardından ülkesine doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan'da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan'da yıllardır mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş hakkında iyi haber geldi. Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilen 77 yaşındaki Baybaş, yaklaşık 40 yıldır ülkede mahsur kaldı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesinde, Baybaş hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.

Baybaş, Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzere geldiği havalimanında gözyaşlarını tutamadı. Baybaş, Türkiye'ye doğru yola çıktı. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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