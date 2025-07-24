Susuz Kaymakamı, Vatandaşların Sorunlarını Yerinde Dinliyor

Susuz Kaymakamı, Vatandaşların Sorunlarını Yerinde Dinliyor
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Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, 'vatandaş odaklı hizmet' anlayışıyla köyleri dolaşarak sorunları yerinde tespit edip çözüm yolları arıyor. Son olarak Büyükçatak köyünde çeşitli incelemelerde bulundu.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, makamda oturmuyor, makamında oturmayan kaymakam köy köy dolaşarak sorunları yerinde çözüyor.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, 'vatandaş odaklı hizmet' sloganıyla köyleri dolaşıyor. Tutal, dolaştığı köylerde hem vatandaşlarla sohbet ediyor, hem de sorunları vatandaşlardan dinliyor. Tutal, vatandaşların ilettiği sorunları tek tek not alarak çözüm yollarını konuşuyor.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın son durağı Büyükçatak köyü oldu. Kurum amirleriyle birlikte önce Büyükçatak Afet Evleri yerleşkesi dolaşan Tutal, afet evleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından Afet Evleri'nde bulunan taziye evi ve Necmi Kadıoğlu İlkokulu incelendi. Daha sonra Büyükçatak köy merkezinde bulunan ilkokul ve cami ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, yaptığı incelemelerin ardından köyün genel durumu kurum amirleriyle değerlendirdi. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alarak, biran evvel sorunların giderilmesi talimatını verdi. Kaymakam Tutal'a Büyülçatak köyü ziyaretinde muhtar Sunay Mengücek'te eşlik ettik. Tutal, daha sonra Büyükçatak köyünden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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