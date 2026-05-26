Haberler

Susuz'da Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında bakım çalışması

Susuz'da Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında bakım çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Susuz Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şehit kabirleri tek tek temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

Susuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçede bulunan şehit mezarlarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Kabirlerin çevresi düzenlenirken, mezar taşları temizlenip bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehit kabirlerinde bulunan ve zamanla yıpranan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi. Bayram öncesinde gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yetkililer, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve kabirlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Şehit mezarlarının bakımının yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarla birlikte şehitliklerin bayram ziyaretleri için hazır hale getirildiği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor