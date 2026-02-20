Haberler

Susuz'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi



Susuz'da, Ramazan ayının ilk gününde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Susuz'da, Ramazan ayının ilk gününde anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kaymakam Muhammed Emin Tutal'ın katılımıyla, Susuz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aziz şehitlerin kıymetli aileleri ile kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kars'ın Susuz ilçesinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren programda, protokol üyeleri ve davetliler aynı sofrada buluştu. İftar öncesinde şehitler için dualar edilirken, gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilenildi.

Programda konuşan Kaymakam Tutal, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti. Tutal, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, yapılan sohbetler ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - KARS

