Susuz'da Öğrenci Yurtları ve Pansiyonlar Denetlendi

Susuz'da eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte öğrenci pansiyonları ile yurtlar, mercek altına alındı. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, pansiyon ve yurtlarda incelemelerde bulundu.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmasını sağlamak amacıyla yurt ve pansiyonlarda, hijyen, güvenlik ve fiziki yeterlilik konuları titizlikle incelendi.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi ile birlikte 75. Yıl Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunu'na geldi. Burada öğrencilerle birlikte yemek yiyen Tutal, ardından 75. Yıl Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kazım Karabekir Anadolu Lisesi yurtlarına geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi'den yurtlar hakkında bilgi alan Tutal, yurt içerisinde odaları, yemekhaneyi, koridorları ve çalışma odalarını inceledi. ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında okul müdürüne ve pansiyondan sorumlu idarecilere gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Onların eğitim hayatlarını sürdürürken en güvenli ve en sağlıklı ortamlarda barınmalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Susuz'daki tüm barınma tesislerini yakından takip etmeye ve denetlemeye devam edeceğiz" dedi.

Tutal, son olarak öğretmenlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Okul ve öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Tutal, daha sonra yurttan ayrıldı. - KARS