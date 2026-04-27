Susuz'da Kurum Amirleri Toplantısı düzenlendi

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal başkanlığında, ilçede görev yapan kurum amirlerinin katılımıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak, hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca; eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı ve sosyal hizmetler başta olmak üzere ilçeyi ilgilendiren birçok alandaki çalışmalar değerlendirilirken, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kurum amirleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Kaymakam Tutal, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, kurumlar arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyonun bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Tutal, tüm kurumların üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KARS

