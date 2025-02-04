Suriyelilerin Memleketine Dönüş Heyecanı

Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğun bir şekilde devam ederken, pek çok kişi ülkelerindeki duruma göre kalıcı dönüş kararı almayı planlıyor.

Türkiye'de yıllardır misafir edilen Suriyeliler, ülkelerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Suriye'nin kuzeyine açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluk zaman zaman artarken, Suriyelilerin memleketlerine geçişleri hız kesmeden devam ediyor. Suriyeli Ahmed Bilal, 13 yaşında geldiği Türkiye'de evlendiğini ve burada büyüdüğünü belirterek duygularını şöyle ifade etti

"Türkiye'de büyüdüm ve evlendim'

"Ziyaret için Suriye'ye gidiyorum. Durumlar iyiyse kalıcı olarak gitmeyi düşünüyorum. Babam ve annem halen Türkiye'deler. Eğer ülkeme dönüp düzen varsa ailemi de götürmeyi planlıyorum. Türkiye'de çok güzel zaman geçirdim, burada büyüdüm evlendim, burada kendimizi iyi alıştırdık ve bizi de benimsediler" dedi.

Bir diğer Suriyeli, Muhammed Hasan ise Türk milletine teşekkür ederek, "Türk Milleti başım üstüne, bizi çok iyi karşıladılar. Şimdi vatanımıza döneceğim. Duruma göre düzen varsa inşallah kalıcı olarak dönmek istiyorum" diye konuştu. - KİLİS