Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye vatandaşları, ülkelerine gitmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeliler ülkelerine dönmek için sıraya girdi.

Esad rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için yola koyuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatlerinde çok sayıda Suriyeli gelerek yurtlarına dönmek için ellerinde valizleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

"Türkiye bizi 10 yıl misafir etti, teşekkür ediyoruz"

Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli Seher Ali, "Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye'ye gidiyoruz. Türkiye'ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik"

Ülkesine dönen Hamid Mahmud ise, "2014 yılından Suriye'den Türkiye'ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye'ye geldik. Hayatımız bitmişti. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız. Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz" sözlerine yer verdi. - HATAY