Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj

Suriyeli Akademisyenlerden AİÇÜ Rektörüne Nezaket Ziyareti

Suriyeli Akademisyenlerden AİÇÜ Rektörüne Nezaket Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde görev yapan Suriyeli öğretim elemanları, Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut'u ziyaret ederek Türkiye ve üniversiteden gördükleri destek için teşekkür ettiler.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapan Suriye uyruklu öğretim elemanları, AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, akademisyenler Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kendilerine her zaman destek veren Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiler.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit ile Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut'u ziyaret eden akademisyenler, AİÇÜ'nün ve Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Türkiye'nin kapılarını açarak hem eğitim hayatlarına devam etmelerine hem de akademik birikimlerini paylaşmalarına olanak sağladığını belirten akademisyenler, kendilerine tanınan bu fırsatı hiçbir zaman unutmayacaklarını söylediler.

Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yönelik kardeşlik yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, "Ortak bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğumuz Suriye'de yaşanan sorunların basiret ve ferasetle hareket edilerek Suriye halkının refah ve huzuruna uygun bir şekilde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yıllardır süren savaştan dolayı acılar çeken insanların dayanışma ve kardeşlik ruhu ile yeniden eski güzel günlerine dönmesini temenni ediyorum. Bu süreçte ülkemizin Suriyeli kardeşlerimize kapılarını açtığı gibi biz de üniversitemizde görev yapan Suriyeli akademisyenlerimize her zaman destek olmaya çalıştık. Savaşın yıkıcılığından kaçarak Ülkemize yerleşen kıymetli akademisyenlerimize, Üniversitemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
img

Patronlardan milyonlarca çalışanı küplere bindirecek talep
img

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.