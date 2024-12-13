Suriyeli Akademisyenlerden AİÇÜ Rektörüne Nezaket Ziyareti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapan Suriye uyruklu öğretim elemanları, AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, akademisyenler Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kendilerine her zaman destek veren Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiler.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit ile Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut'u ziyaret eden akademisyenler, AİÇÜ'nün ve Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Türkiye'nin kapılarını açarak hem eğitim hayatlarına devam etmelerine hem de akademik birikimlerini paylaşmalarına olanak sağladığını belirten akademisyenler, kendilerine tanınan bu fırsatı hiçbir zaman unutmayacaklarını söylediler.

Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yönelik kardeşlik yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, "Ortak bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğumuz Suriye'de yaşanan sorunların basiret ve ferasetle hareket edilerek Suriye halkının refah ve huzuruna uygun bir şekilde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yıllardır süren savaştan dolayı acılar çeken insanların dayanışma ve kardeşlik ruhu ile yeniden eski güzel günlerine dönmesini temenni ediyorum. Bu süreçte ülkemizin Suriyeli kardeşlerimize kapılarını açtığı gibi biz de üniversitemizde görev yapan Suriyeli akademisyenlerimize her zaman destek olmaya çalıştık. Savaşın yıkıcılığından kaçarak Ülkemize yerleşen kıymetli akademisyenlerimize, Üniversitemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AĞRI