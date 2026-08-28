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Suriye diplomatik pasaportlarına vize muafiyeti

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Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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