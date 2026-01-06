Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Şam sokaklarında halkla buluştu

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, sosyal medyada dolaşan suikast iddialarının ardından halk arasında market alışverişi yaparken görüntülendi. Sağlıklı ve neşeli görünen Şara, iddiaları yalanlamış oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve Şara'nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye'ye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı. Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da samimi bir şekilde sohbet etti. Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaretle hem söz konusu saldırı iddialarını hem de hakkındaki spekülasyonları fiilen yalanlamış oldu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
