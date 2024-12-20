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Suriye'den Türkiye'ye Kaçan Baba, Oğlunun Tutuklanması İçin Büyükelçilikten Yardım İstedi

Suriye'den Türkiye'ye Kaçan Baba, Oğlunun Tutuklanması İçin Büyükelçilikten Yardım İstedi
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Suriye'deki iç savaştan kaçan bir baba, Denizli'de çalışan oğlunun patronuyla kavga etmesi sonrası terör örgütü üyeliğinden tutuklanması üzerine Şam Büyükelçiliği'ne başvurarak yardım istedi.

Suriye'de bir baba, Türkiye'de çalışmak için yerleştiği Denizli'de patronuyla kavga eden oğlunun silahlı fotoğraflarının polise gösterilmesiyle terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı iddiasıyla Şam Büyükelçiliğine başvurup yardım istedi.

Suriye'de iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve Denizli'de bir firmada çalışan İbrahim Elhişavi, patronuyla kavga etti. İddiaya göre, patronu, Elhişavi'nin Suriye'de çekilmiş silahlı fotoğraflarını polise gösterip, 'Bu kişi DEAŞ üyesi' diyerek ihbarda bulundu. Fotoğrafları delil olarak kabul eden polis, Muhammed İbrahim Elhişavi'yi gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Elhişavi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.

Babası Şam Büyükelçiliği'ne gelip yardım istedi

Oğlunun tutuklanmasının ardından baba Muhammed Elhişavi, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne gelerek yardım istedi. Oğlunun Suriye'deki Türk askerlerinin devriyesi sırasında koruma görevi yaptığını, terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Muhammed Elhişavi, "Oğlum patronuyla kavga etti ve patronu da gidip polislere oğlumun Suriye'de Esad rejimiyle savaşırken çekilmiş silahlı fotoğraflarını gösterdi. Oğlum tutuklandı ve şu anda cezaevinde yatıyor. Şam Büyükelçiliği'ne yardım için geldim. Oğlum serbest bırakılsın ve geri Suriye'ye yanımıza gönderilsin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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