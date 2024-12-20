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Suriye'de Öldürülen Gazeteciler İçin Van'da Eylem: 55 Gözaltı

Suriye'de Öldürülen Gazeteciler İçin Van'da Eylem: 55 Gözaltı
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Suriye'nin kuzey ve doğusunda öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Van'da düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 55 kişi gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

(VAN) - Suriye'nin kuzey ve doğusunda öldürülen gazeteciler için Van'da yapılmak istenen eylemde gözaltına alınan 55 kişi serbest bırakıldı.

Suriye'nin kuzey ve doğusunda öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Van'da yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) öncülüğünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale ederek aralarında DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt'un ve 10 gazetecinin de bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 55 kişi, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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