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Suriye'de Mücadeleye Katılan Suriyelilerden Türkiye'ye Çağrı

Suriye'de Mücadeleye Katılan Suriyelilerden Türkiye'ye Çağrı
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Türkiye'de 12 yıl yaşayan ve Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'na katılmak için ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'deki hemşerilerine 'bize katılın' çağrısında bulundu.

Türkiye'de 12 yıl yaşadıktan sonra Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'na katılmak üzere memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye'deki hemşerilerine "bize katılın" çağrısında bulundu.

Türkiye'de 12 yıl yaşadıktan sonra Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'na katılmak üzere ülkelerine dönen Suriyeliler, Tel Rıfat'ta özgürlük için mücadele veriyor. SMO'ya katılan Suriyeli gençler, kendileri gibi Türkiye'de yaşayan hemşerilerine çağrıda bulundu. SMO'ya katılan Muhammed, "Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordum. Tekstilde çalışıyordum, 12 yıl Türkiye'de kaldım. 4 ay önce savaşmak için ülkeme döndüm. Halep'i aldık, hedef Şam ve İnşallah bütün Suriye'yi alacağız. Hedefimiz PKK, Esad ve hepsini vuracağız inşallah. Göndereceğiz hepsini. Savaşmak için geldik. İnşallah Suriye'yi alacağız. Türkiye'de kalmayın, gelin ve bizimle savaşın. Suriye'ye gelin, Halep'i aldık ve İnşallah bütün Suriye'yi alacağız. Gelsinler yeter, bizim vatanımız burası ve ben vatanım için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Abu İbrahim de 12 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra savaşmak için ülkesine döndüğünü belirterek, "Türkiye'de 12 yıl yaşadım ve mülteciydim. Bağcılar'da yaşıyordum ve savaş için geri geldim. Hedefimiz ülkemizi geri almak" dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçesini terör örgütü PKK/YPG'den temizlemişti. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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