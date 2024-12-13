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Suriye'de Esad Rejiminin Yıkılmasıyla Halk Sahillere Akın Etti

Suriye'de Esad Rejiminin Yıkılmasıyla Halk Sahillere Akın Etti
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Suriye'nin Lazkiye kentinde, Esad rejiminin yasaklarının kalkmasıyla vatandaşlar sahilde aileleriyle vakit geçirip denizde yüzme özgürlüğünün keyfini çıkarıyor. Uzun yıllar bekledikleri bu anı kutlayan halk, barışın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde halk, Esad rejiminde koyulan yasakların kalkmasıyla sahil kenarında aileleriyle gezip, denizde yüzerek özgürlüklerinin keyfini çıkartıyor.

Suriye'de 15 yıllık iç savaşın ardından 61 yıllık baas rejiminin devrilmesiyle ülkede vatandaşlar mutlu bir hayat sürmeye başladı. Barışın gelmesiyle vatandaşlar özgürlüklerin tadını çıkartıyor. Esad rejiminde Suriye'deki sahillerde gezmek ve denize girmek yasakken, rejimin yıkılmasıyla yasaklar da kalktı. Lazkiye kentinde halk, yasakların kalkmasıyla sahillerde aileleriyle vakit geçirip, balık tuttu. Bazı Suriyeliler ise hava sıcaklığının 18 derece olduğu Lazkiye'de denize girdi.

Özgürlüğe kavuşmayı uzun zamandır beklediklerini belirten Taher Mahmudi, "Tarif edilemez bir his. Allah'a şükür, rüya gibi bir şey. Şükürler olsun Alemlerin Rabbi. Rüya gibi. Uykumuzdan uyanıp, uyuduğumuzu göstermekten korkuyorduk ve bu bir rüya hikayesiydi ve inandığımız şeydi. Şükürler olsun, mücahit kardeşlerimiz bu mutluluğa vesile oldular" dedi. - LAZKİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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