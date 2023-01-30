Süphan Dağı'na tırmanan dağcılar tipiye yakalandı Yerel Haberler Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 23 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye çıkamadan geri döndü. Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 23 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye çıkamadan geri döndü. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6'sı kadın 23 dağcı, Süphan Dağı'na zirve yapmak için Adilcevaz ilçesinin Kışkılı köyünden tırmanışa geçti. Tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesine ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Aydınlar Belediyesi tarafından gönderilen kepçe tarafından yolları açılan dağcılar, zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Süphan dağı Adilcevaz Türkiye Bitlis Yerel Haberler

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