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Sungurlu'da İdare Şube Başkanları Değerlendirme Toplantısı

Sungurlu'da İdare Şube Başkanları Değerlendirme Toplantısı
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Sungurlu İlçe İdare Şube Başkanları, Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında yapılan toplantıda mesai saatleri, kamu görevlilerinin kıyafet yönetmeliği, kurumlar arası koordinasyon ve tasarruf tedbirleri gibi konuları ele aldı.

Sungurlu İlçe İdare Şube Başkanları Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda mesai saatlerine riayet edilmesi, kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet konusunda mevzuata uygun davranmaları, kurumlar arası diyalog ve koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılan 2024/7 tasarruf tedbirleri genelgesine uygun hareket edilmesi, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasının devam edilmesine ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gibi ana gündem maddeleri görüşüldü.

Kaymakam Köksal, toplantı gündeminde görüşülen konuların takibinin yapılması noktasında İlçe İdare Şube Başkanlarına talimat vererek, toplantı sonlandırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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